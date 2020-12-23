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Aktüel Afyonkarahisar'da iş yerinden 1100 şapka çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da iş yerinden 1100 şapka çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:17:15 -
Afyonkarahisar'da iş yerinden 1100 şapka çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 1100 şapka çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde askeri malzeme satışı yapan bir iş yerinden 1100 şapka çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma ve takip sonucu plakası belirlenen aracı, Afyonkarahisar-Uşak karayolundaki Karahisar Tüneli çıkışında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çalıntı şapkalar ele geçirildi, şüpheliler İ.D. ile Y.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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