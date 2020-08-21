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Aktüel Afyonkarahisar'da iki beldedeki karantina sonlandırıldı
Aktüel

Afyonkarahisar'da iki beldedeki karantina sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:48:11 -
Afyonkarahisar'da iki beldedeki karantina sonlandırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkeze bağı Çayırbağ ve Beyyazı beldelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulunun Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yaptığı toplantıda, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği beldelerdeki karantina uygulamaları görüşüldü.

Toplantıda, 4 Ağustos'ta Beyyazı, 5 Ağustos'ta Çayırbağ beldelerinde başlatılan karantina uygulamasının, vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle sonlandırılmasına karar verildi.

Çayırbağ'da kurulan hayvan pazarının da maske kullanımı, sosyal mesafe gibi tedbirlere uyulması şartıyla açılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca gerekli tedbirlerin alınması şartıyla bilardo salonlarının açılması, alkollü lokanta ve restoranların da saat 24.00'e kadar açık kalması kararı alındı.


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