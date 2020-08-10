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Aktüel

Afyonkarahisar'da günübirlik evlere denetim

Denetimlerde, iki apart işletmesine ilgili mevzuata uymadıkları gerekçesiyle 27 bin 37 lira idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:23:12 -
Afyonkarahisar'da günübirlik evlere denetim

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki apart işletmesine ilgili mevzuata uymadıkları gerekçesiyle 27 bin 37 lira idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erenler Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldığı, kimlik bildirme kanununa uymayan bir aparta 9 bin 12 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Denetimlerde, kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir başka aparta da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, ekipler tarafından 28 eve fuhuş baskınları yapıldığı, bu evlerden 17'sinin kapatılarak mühürlendiği, 11'i ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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