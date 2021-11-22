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Gündem Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu
Gündem

Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:52:00 -
Afyonkarahisar’da FETÖ operasyonu

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008-2016 yıllarında Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde mahrem imamların deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da özel şirkette uzman yardımcısı M.E. ve vergi müfettişi E.T, İzmir'de subay adayı olarak eğitim gören F.A, Kilis'te öğretmen M.S.D. ile Manisa'da harita mühendisi Ş.A. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

dürüst

ESKİ ÜSTDÜZEY SİYASETÇİLERE DE O BÖLGEDE BİR DOKUNUN,NE KOKULAR ÇIKAR.
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