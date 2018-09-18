THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Afyonkarahisar'da feci gibi kaza! 8 ölü 28 yaralı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

18 Eylül 2018 Salı 08:17
Afyonkarahisar'da feci gibi kaza! 8 ölü 28 yaralı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu 28 kişi yaralanırken ilk belirlemelere göre 8 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi öldü 28 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak refüjde bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası su kanalına düşen otobüs vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken. Olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından tahkikat yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 08:17
  1. Antalya
  2. Afyonkarahisar
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da milyoner hırsız şoku
    1. Adana'da milyoner hırsız şoku
    2. Whatsapp'a gece modu geliyor!
    3. Gaziantep'te askeri araç devrildi!..
    4. Gaziantep'te tankları taşıyan TIR..
    5. Suudi Arabistan'dan Suriye açıklaması!
    6. 'Başkan Erdoğan başardı'
    7. Suudi Arabistan'dan Suriye çağrısı!
    8. Katil İsrail jetleri saldırırken, Rus..
    9. Birleşmiş Milletler'den sürpriz Arakan..
    10. Dolar ne kadar?
    11. İran'dan İdlib anlaşması açıklaması:..
    12. Ticaret Bakanlığı etiket oyununa dur..
    13. Ahmet Nuri Ekinci Devlet Tiyatroları..
    14. Yerli ürünler için tarihi karar!..
    15. Şennur Aldemir Doğan Eğitim Genel..
    16. Başkan Erdoğan ‘hesabını verecekler’..
    17. Muharrem İnce'ye 'apolet' soruşturması
    18. iOS 12 güncellemesi nasıl yapılır?
    19. Akaryakıta indirim müjdesi!
    20. İnce'ye 'apolet' soruşturması
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    ABD 'rövanş' peşinde! S-400 anlaşması ile ilgili kritik iddia
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    Emeklilikte sevindiren gelişme… Beklenen yasa geliyor
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım
    İbadi'den Türkiye'yi kızdıracak adım