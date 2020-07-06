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Aktüel

Afyonkarahisar'da eski muhtar tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 23:01:45 -
Afyonkarahisar'da eski muhtar tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eski mahalle muhtarı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Paşa Mahallesi 500. Sokak'taki marketin önünde eski muhtar İbrahim Y. (63) ile kayınbiraderi Murat Oğur (47), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Y, yanındaki taşıma ruhsatlı silahla kayınbiraderine 5 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Oğur, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Murat Oğur, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri İbrahim Y'yi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

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