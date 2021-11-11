Afyonkarahisar’da ‘Ekonomi Zirvesi’ yapılacak

Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilecek zirveye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla yapılacak. Zirvede, mermer sektöründeki yatırımcıların hem kendilerine hem de yatırım yaptıkları şehri ve neden bu kente yatırım yapılması gerektiği ile bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktaların masaya yatırılacağı belirtildi. Zirvede ayrıca oturumlar halinde mermer sektörü ve ekonomi alanında bir dizi toplantının da yapılacağı öğrenildi.