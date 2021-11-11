  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral hanım eski Maocu kocasının grubundan yardım aldı! Şehit bacısına küfrü aklama çabaları

Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!

"BM raporuna göre dünyada 4'üncüyüz" diyen Erdoğan yeni hedefi açıkladı

'Ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri modeline geçiyor'

Bakan Özer resmen açıkladı! Açık öğretimde yeni dönem

Küfürbaz Lütfü Türkkan'ı savunan İP'ten yeni açıklama: Ne yapalım asalım mı?

Tanrıkulu polis katiline bakın nasıl sahip çıkmış!

Huawei'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Müflis tüccar, eski defterleri karıştırırmış! Oda TV, Akit'le ilgili kararı 7 yıl sonra gündeme getirdi

İYİ Parti'de Akşener ve Türkkan'dan sonra makam aracı da yoldan çıktı!
Ekonomi Afyonkarahisar’da ‘Ekonomi Zirvesi’ yapılacak
Ekonomi

Afyonkarahisar’da ‘Ekonomi Zirvesi’ yapılacak

Mermer sektöründe Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar’da, mermer sektörü temsilcileri ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılacağı ‘Ekonomi Zirvesi’ yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:49:00 -
Afyonkarahisar’da ‘Ekonomi Zirvesi’ yapılacak

Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilecek zirveye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla yapılacak. Zirvede, mermer sektöründeki yatırımcıların hem kendilerine hem de yatırım yaptıkları şehri ve neden bu kente yatırım yapılması gerektiği ile bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktaların masaya yatırılacağı belirtildi. Zirvede ayrıca oturumlar halinde mermer sektörü ve ekonomi alanında bir dizi toplantının da yapılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"BM raporuna göre dünyada 4'üncüyüz" diyen Erdoğan yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM küresel orman kaynakları raporuna göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünya..
Gündem

"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek, İngiliz istihbaratıyla..
Bilim ve çağdaşlık satan adamlara bak! Gölgeden sonra şimdi de 09.05’te ‘kutsal deprem’
Gündem

Bilim ve çağdaşlık satan adamlara bak! Gölgeden sonra şimdi de 09.05’te ‘kutsal deprem’

Sözde mucize ve kerametlere dayanıp kemalizmi kendilerince yüceltmeye çalışan kemalist yobazlar, şimdi de Mustafa Kemal’in öldüğü saatte dep..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay