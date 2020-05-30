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Aktüel

Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:08:11 -
Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Selahattin Parlak (35) idaresindeki 34 UN 8587 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sandıklı-Dinar kara yolu Çobansaray Köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Seçgül Parlak (35), Gamze Parlak (16), Gizem Parlak (12) ve Aşkın Parlak (6) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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