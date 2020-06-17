  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar’da DEAŞ üyesi 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Haziran’da yapılan operasyonda yakalanan silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Irak uyruklu şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:07:29 -
Afyonkarahisar’da DEAŞ üyesi 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Haziran’da yapılan operasyonda yakalanan silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Irak uyruklu şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Saklandıkları evde kıskıvrak yakalanan 5 Irak uyruklu şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri 3 gün sürdü. Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerdeki araştırmalar sonucu polis ekipleri, Irak uyruklu bir zanlıyı daha yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 2 şüpheli ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise DEAŞ terör örgütünü simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğrafların olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı