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Yerel Afyonkarahisar'da bu yolu kullanan araçlar morarıyor!
Yerel

Afyonkarahisar'da bu yolu kullanan araçlar morarıyor!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Afyonkarahisar'da bu yolu kullanan araçlar morarıyor!

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle ilginç görüntülere sahne oldu. Mor renge boyanan yolu kullanan araçların renkleri mor renge bürünürken, durumu fark eden sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Dinar-Çay karayolu üzerinde yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.

Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.

Olayın ardından bölgede karayolları ekiplerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin mahiyetinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

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