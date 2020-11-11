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Aktüel Afyonkarahisar'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
Aktüel

Afyonkarahisar'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:20:19 -
Afyonkarahisar'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi Çelik Sokak'ta ihbara giden polis ekipleri, müstakil evin bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında ölen kişinin Melihat Tunçel, olduğu belirlendi.

Ölümü şüpheli bulan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

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