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Aktüel

Afyonkarahisar'da bir genç pompalı tüfekle öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:20:29 -
Afyonkarahisar'da bir genç pompalı tüfekle öldürüldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, daha önce kavga ettiği kişinin babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Davulga beldesi Alasakallı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde, Erol E. (48) ile daha önce çocuğuyla kavga ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulanan Emre Küçükdurak (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp caddeye gelen Erol E, Küçükdurak'a ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Küçükdurak, yakınlarının yardımıyla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, suç aleti silahla yakalanan şüpheli Erol E'yi gözaltına aldı.

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