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Aktüel

Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 00:26:40 -
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filiasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.

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