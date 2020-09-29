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Aktüel Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Aktüel

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Cinayet zanlısı Denizli'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:27:20 -
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kavga eden 2 Afgan uyrukludan biri bıçakla öldürüldü.

Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir iş yerinin önünde Afgan uyruklu Ibrahım M. ile Baz Mohammad B, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baz Mohammad B, üzerindeki bıçakla Ibrahım M'yi karnından yaralayarak kaçtı.

Ibrahım M, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baz Muhammet B'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin özel araçla İzmir'e doğru hareket ettiğini belirledi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güzergah üzerinde durdurulan araçtaki Baz Muhammet B, gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a gönderildi.

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