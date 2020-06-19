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Aktüel

Afyonkarahisar'da 88 ve 70 yaşındaki hastalar Kovid-19'u yenerek, sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:31:20 -
Afyonkarahisar'da 88 ve 70 yaşındaki hastalar Kovid-19'u yenerek, sağlığına kavuştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 88 ve 70 yaşındaki hastalar sağlığına kavuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatırılan ve bir süredir yoğun bakımda bulunan biri 88 yaşında, diğeri 70 yaşındaki iki vatandaşın, hastalığı yenerek, yoğun bakımdan çıktığı ve hastaneden taburcu edilerek evlerine gönderildiği bildirildi.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Demirel, Döğer Sağlık Ocağı personeline, İhsaniye 112 Acil Servisine ve şehir merkezindeki hastane çalışanlarına teşekkür ederek, belde nüfusundan yoğun bakımda yatan herhangi bir hasta kalmadığını belirtti.

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