Afyonkarahisar'da 3 bina karantinaya alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kararın filyasyon ekiplerinin saha çalışmasıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca alındığı kaydedildi.
Açıklamada, kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Hasan Karaağaç Mahallesi ve Ataköy Mahallesi'ndeki 3 farklı binanın, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek için karantinaya alındığı vurgulandı.