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Aktüel Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:45:24 -
Afyonkarahisar'da 23 asker, KYK yurdunda karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 23 asker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Valilik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığındaki 2 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bu askerlerin yanı sıra filyasyon ekiplerince temaslı oldukları belirlenen 1'i astsubay 21 askerin, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmasına karar verildi.

Askerler, karantina sürelerini geçirecekleri yurda minibüsle getirildi.

Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler, karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı.

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