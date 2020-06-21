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Aktüel

Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yapmak isterken ağabeyini öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:18:50 -
Afyonkarahisar'da 12 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yapmak isterken ağabeyini öldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tüfekle şaka yapmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla ağabeyinin ölümüne neden oldu.

İlçeye bağlı İnli köyünde besicilik yapan Muhittin E. (62), çocukları A.O.E. (12) ile Nuri E'yi (14) arazideki eve koyunlara bakmaları için bıraktı.

Oyun oynayan A.O.E, odada bulunan tüfekle ağabeyine şaka yapmak istedi. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar ağabey Nuri E'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nuri E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.O.E, jandarma tarafından karakola götürüldü.

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