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Aktüel Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:30:58 -
Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 10 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."

Açıklamada karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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