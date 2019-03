Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2019 | Afyonkarahisar ilçeleri yerel seçim sonuçlar

Afyonkarahisar yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Afyonkarahisar yerel seçimler sonuçları, 31 Mart Afyonkarahisar yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Afyonkarahisar, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları - İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Afyonkarahisar seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Afyonkarahisar belediyesi yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Afyonkarahisar 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Afyonkarahisar, 2019 seçim sonuçları Afyonkarahisar, 2019 yerel seçim sonuçları Afyonkarahisar, son yerel seçim sonuçları Afyonkarahisar, Afyonkarahisar ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Afyonkarahisar Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Afyonkarahisar gelmekte. AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mehmet Zeybek olurken, İYİ Parti Afyon belediye başkan adayı Mahmut Koçak, MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya, SP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uğurlu, VP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Halil Şahin oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Afyonkarahisar, Afyonkarahisar belediye Seçim sonuçları Afyonkarahisar 2019 yerel seçim sonuçları ve Afyonkarahisar ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları

MHP Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP'nin Afyon belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

Afyon Başmakçı Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

Afyon Bolvadin Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI

Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR

Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA

Afyonkarahisar Çobanlar İLÇEALİ SARITAŞ

Afyonkarahisar Hocalar İLÇE DOĞAN DEMİR

Afyonkarahisar İscehisar BAHTİYAR AŞKIN

Afyonkarahisar Sultandağı TACETTİN DAMLARKAYA

Afyonkarahisar Şuhut İBRAHLİM YILDIZ

CHP Afyon ilçe belediye başkan adayları





Afyonkarahisar Sülümenli İsmail Özakman

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Fahrettin Mutlu

İYİ Parti Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019

Afyonkarahisar belediye seçim sonuçları 2014

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi: 49,4

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi: 42,5

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi: 5,3

SP - Saadet Partisi: 1,1

BBP - Büyük Birlik Partisi: 0,6

DP - Demokrat Parti: 0,5

Bağımsız- : 0,3

MP - Millet Partisi: 0,1

Başmakçı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 37

CHP % 35

AK Parti % 26

Bayat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 34

AK Parti % 32

MHP % 19

DP % 11

Dinar belediye seçim sonuçları

MHP % 59

AK Parti % 34

CHP % 4

Emirdağ belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 34

CHP % 23

Sandıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 32

CHP % 7

Afyon 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.50

CHP: Yüzde 14.35

MHP: Yüzde 14.13

İYİ Parti: Yüzde 13.66

SP: Yüzde 1.12

HDP: Yüzde 0.76

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri

Veysel Eroğlu

Ali Özkaya

İbrahim Yurdunuseven

CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Burcu Köksal

MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Gültekin Uysal