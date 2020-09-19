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Aktüel Afyonkarahisar Valiliğinden "19 Eylül Gaziler Günü" videosu
Aktüel

Afyonkarahisar Valiliğinden "19 Eylül Gaziler Günü" videosu

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:43:14 -
Afyonkarahisar Valiliğinden "19 Eylül Gaziler Günü" videosu

AFYONKARARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliğinin,19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hazırladığı video, sosyal medyada ilgi görüyor.

Videoda, Afyonkarahisarlı 3 Kıbrıs Gazisi, sabah ezanıyla evlerinde kalktıktan sonra abdest alıp giyiniyor. Daha sonra evlerinden çıkan gaziler, yürüyerek 1922'de Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'deki Atatürk Anıtı'nın önüne varıyor.

Karşılıklı içtimanın ardından tekmil için Atatürk Anıtı'na dönen gazi Eftar Aslan, "3 Kıbrıs Gazisi" dediği sırada torununun "dede dede" diye seslenmesinin ardından "83 milyon vatan evladı emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım" diye sesleniyor. Akabinde gazilerce Atatürk Anıtı selamlanıyor.

Görüntüler, "Binlerce yıllık Türk tarihinde mübarek eylediğiniz gazalarda, onurla taşıdığınız gazilikle vatan ettiniz bu diyarı. Ve bugün 83 milyon vatan evladı size gururla sesleniyor. Vatan size minnettardır." sözleriyle sona eriyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük ilgi görüyor.

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