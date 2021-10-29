Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak
Afyonkarahisar Ticaret Borsası en az Lise mezunu, MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen, Diksiyonu düzgün, Tam zamanlı çalışabilecek, Dinar’da ikamet eden/edebilecek / Kantar Memuru alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar İlçesinde bulunan Kantar biriminde istihdam edilmek üzere;
En az Lise mezunu,
MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen,
Diksiyonu düzgün,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Dinar’da ikamet eden/edebilecek Kantar memuru alınacaktır.
Başvurular, iletişim bilgilerini içeren Özgeçmiş (CV) ile birlikte 05.11.2021 saat 17:30’a kadar Dörtyol Mah. 2078 Sok. No:7 Afyonkarahisar Ticaret Borsası’na şahsen ya da [email protected] e-posta yoluyla yapılacaktır.
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