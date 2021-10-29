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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Afyonkarahisar Ticaret Borsası en az Lise mezunu, MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen, Diksiyonu düzgün, Tam zamanlı çalışabilecek, Dinar’da ikamet eden/edebilecek / Kantar Memuru alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:35:00 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar İlçesinde bulunan Kantar biriminde istihdam edilmek üzere;

En az Lise mezunu,

MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen,

Diksiyonu düzgün,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Dinar’da ikamet eden/edebilecek Kantar memuru alınacaktır.

Başvurular, iletişim bilgilerini içeren Özgeçmiş (CV) ile birlikte 05.11.2021 saat 17:30’a kadar Dörtyol Mah. 2078 Sok. No:7 Afyonkarahisar Ticaret Borsası’na şahsen ya da [email protected] e-posta yoluyla yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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