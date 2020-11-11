Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 47-80 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47, en yüksek 80 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
47,00
|
80,00
|
Karkas et
|
HTS
|
38,00
|
40,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,58
|
2,20
|
Arpa
|
HMS
|
1,00
|
1,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili