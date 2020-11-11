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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 47-80 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:07:22 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 47, en yüksek 80 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

47,00

80,00

Karkas et

HTS

38,00

40,00

Buğday

HMS

1,58

2,20

Arpa

HMS

1,00

1,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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