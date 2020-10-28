Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Manda etinin kilogramı 34,50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında manda etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Manda eti
|
HTS
|
34,50
|
34,50
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
47,00
|
102,00
|
Kuzu eti
|
HTS
|
43,00
|
54,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,35
|
2,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,10
|
1,70
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili