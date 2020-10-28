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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Manda etinin kilogramı 34,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:15:50 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında manda etinin kilogramı 34,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Manda eti

HTS

34,50

34,50

Kemiksiz et

HTS

47,00

102,00

Kuzu eti

HTS

43,00

54,00

Buğday

HMS

1,35

2,00

Arpa

HMS

1,10

1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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