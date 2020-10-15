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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kuzu etinin kilogramı 45 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:15:27 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kuzu eti

HTS

45,00

45,00

Buğday

HMS

1,80

1,85

Mısır

HTS

1,36

1,54

Arpa

HMS

1,40

1,40

Beyaz haşhaş

HMS

26,50

28,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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