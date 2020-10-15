Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kuzu etinin kilogramı 45 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kuzu eti
|
HTS
|
45,00
|
45,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,80
|
1,85
|
Mısır
|
HTS
|
1,36
|
1,54
|
Arpa
|
HMS
|
1,40
|
1,40
|
Beyaz haşhaş
|
HMS
|
26,50
|
28,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili