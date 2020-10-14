Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Dana etinin kilogramı 37,08 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,08 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Dana eti
|
HTS
|
37,08
|
37,08
|
Sığır eti
|
HTS
|
26,92
|
26,92
|
Karkas et
|
HTS
|
31,00
|
40,50
|
Susam
|
HTS
|
18,90
|
18,90
|
Arpa
|
HMS
|
1,35
|
1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili