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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Dana etinin kilogramı 37,08 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:19:23 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 37,08 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

37,08

37,08

Sığır eti

HTS

26,92

26,92

Karkas et

HTS

31,00

40,50

Susam

HTS

18,90

18,90

Arpa

HMS

1,35

1,35

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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