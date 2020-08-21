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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 45-87 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:07:22 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 45 lira, en yüksek 87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,00

87,00

Karkas et

HTS

32,00

33,00

Arpa

HMS

1,27

1,40

Buğday

HMS

1,51

1,88

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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