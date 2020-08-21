Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 45-87 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 45 lira, en yüksek 87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
45,00
|
87,00
|
Karkas et
|
HTS
|
32,00
|
33,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,27
|
1,40
|
Buğday
|
HMS
|
1,51
|
1,88
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili