Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 42-85 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
42,00
|
85,00
|
Karkas et
|
HTS
|
28,00
|
40,09
|
Kuzu eti
|
HTS
|
35,00
|
76,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,40
|
1,81
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili