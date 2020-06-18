Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
46,35
|
46,35
|
Karkas et
|
HTS
|
29,00
|
41,55
|
Buğday
|
HTS
|
1,80
|
1,80
|
Arpa
|
HTS
|
1,21
|
1,35
|
Mısır
|
HTS
|
1,34
|
1,35
|
Beyaz Haşhaş
|
HMS
|
20,00
|
20,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili