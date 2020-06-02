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Aktüel

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:00:52 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

40,00

40,00

Kırıntı et

HTS

20,00

20,00

Buğday

HMS

1,60

1,70

Arpa

HMS

1,05

1,05

Beyaz Haşhaş

HMS

19,00

19,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili


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Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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