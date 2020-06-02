Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 40 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 40 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
40,00
|
40,00
|
Kırıntı et
|
HTS
|
20,00
|
20,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
1,70
|
Arpa
|
HMS
|
1,05
|
1,05
|
Beyaz Haşhaş
|
HMS
|
19,00
|
19,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili