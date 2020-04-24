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Aktüel

Afyonkarahisar Sultandağı’nda kiraz bahçeleri göz kamaştırdı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kiraz ağaçları baharın gelmesi ile çiçek açtı.

2020-04-24 13:23:37 -
Afyonkarahisar Sultandağı’nda kiraz bahçeleri göz kamaştırdı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde kiraz ağaçları baharın gelmesi ile çiçek açtı. Kiraz ağaçlarının bulunduğu bahçeler havadan ve karadan görüntülendi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiçek açan kiraz ağaçları manzarasıyla göz kamaştırdı.


Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri çiçek açtı. 22 bin hektarlık alan üzerinde bulunan kiraz bahçeleri hem havadan hem de karadan fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından görüntülendi. Yılda 40 bin ton kirazın üretildiği bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları büyüleyici manzaralar oluşturdu. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları haline gelen çiçek açmış kiraz bahçelerinin yanında arıcılık faaliyetleri de hız kazanmış durumda. Bu bahçelerde yetişen kirazların yüzde 60’ı ihraç ediliyor. Sultandağı kirazı İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ulaşıyor.

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