  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar STK Platformundan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Aktüel

Afyonkarahisar STK Platformundan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:21:45 -
Afyonkarahisar STK Platformundan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Platformu, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Afyonkarahisar Adliyesi önünde toplanan Afyonkarahisar STK platformu üyeleri, basın açıklaması yaptı.

STK Platformu sözcüsü Ali Zengin, Mütercimler'in basın yoluyla imam hatip camiası ve ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret ve iftirada bulunduğunu, vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözlerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Bu söylemin aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlediğini, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olduğunu vurgulayan Zengin, şunları kaydetti:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil, Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçeyle camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından Zengin ve platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı
Dünya

Macron'a fena ayar! İbrahim Kalın efsane fotoğrafı paylaştı

Haddini aşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" şeklindeki skandal sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı..
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı