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Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Ekonomi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 40 sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:13:00 -
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 40 sözleşmeli personel alınacak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacak.

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