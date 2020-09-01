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Aktüel Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:07:51 -
Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör, tabanca fişekleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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