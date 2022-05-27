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Ekonomi Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi memur alacak
Ekonomi

Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi memur alacak

Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2 memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:13:00 -
Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Afyonkarahisar   ili   Karaadilli   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet Memurları  Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla  belirtilen  boş  kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

BAŞVURU  GENEL VE  ÖZEL  ŞARTLARI:  

Karaadilli  Belediye  Başkanlığının  münhal bulunan Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Zabıta Memuru ve itfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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