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Aktüel Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Köken'in cenazesi defnedildi
Aktüel

Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Köken'in cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:28:39 -
Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Köken'in cenazesi defnedildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Kazım Melih Köken'in cenazesi toprağa verildi.

Köken'in cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Cenaze işlemlerinin ardından Kazım Melih Köken'in cenazesi daha sonra Paşa Camisi'ne götürüldü. Burada Köken'in ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Köken'in cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kazım Melih Köken'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nurullah Okumuş, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Öte yandan Köken'in için Afyonkarahisar'daki çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

- Kaza

Afyonkarahisar Eczacılar Odası Başkanı Kazım Melih Köken yönetimindeki 03 BG 033 plakalı motosiklet, Uşak-Afyonkarahisar kara yolundaki Halıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak savrulmuş, aynı yönde giden F.B. idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletteki Köken olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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