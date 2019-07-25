0553 313 94 23

Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampiyonasına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde "Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" sloganıyla düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:53
Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampiyonasına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde "Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" sloganıyla düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.


Afyonkarahisar Valiliği’nin destekleri, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde geçen yıl ilk kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Ülke sınırlarını aşan tanıtım potansiyeli nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayesine de alınan şampiyonayı öncelikle tüm şehrin sahiplenmesi hedeflenirken, düzenlenen toplantıda, "Senin Şehrin Senin Festivalin Afyonkarahisar" şeklinde yeni bir tanıtım sloganı ön planı çıkarıldı. Toplantıda, tüm Afyonkarahisar halkından sosyal medya hesaplarından, #SeninŞehrinSeninFestivalin ve #Afyonkarahisar hashtagleriyle şampiyonanın tanıtımını yaparak destek vermeleri istendi.


Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Nurullah Pervaneli, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner ile Süleyman Karakuş ve basın mensupları katıldı.


Geçen sene seyircinin beklenildiği kadar olmadığına ifade eden Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, bu sene seyirci noktasında da sevindirici gelişmelerin yaşanacağını söyleyerek, “2019 yılına ait çalışmalarımız, Valiliğimizin desteği, belediyemizin katkıları ve ekiplerimizin çalışmaları ile hızlı bir şekilde yürüyor. 2019’da da geçen senede olduğu gibi başarımızın yine üst noktaya çıkmasını umut ediyoruz. Ama geçen sene bir tek üzüldüğümüz nokta vardı. En zayıf yanımız seyirciydi. İnşallah bu sene onu da aşacağız. Veriler bu sene en az 2 ve 3 katına katlayacağımızı gösteriyor. Ülkenin her tarafından olumlu tepkiler alıyoruz. İnanılmaz geri dönüşler var. İnşallah bu sene bu problemi çözmüş olacağız" dedi. Afyon Motosiklet Festivali’nin adının da gelecek yıl değişeceğini ve dünyaya hitap edeceğini kaydeden Akülke, “Dünya Motokros yarışları ile Afyon Motosiklet Festivali düzenliyorduk, bunun adına ‘Moto Fest’ diyorduk. Ama bu sene ismi değişiyor. Spor ve Motosiklet Festivali’ne dönüştürüyoruz. Bunun yanı sıra Ankara’da festivalimiz hakkında çok daha olumlu gelişmeler var. Allah nasip ederse Afyon Motofest gelecek yıl ‘Türkiye Fest’ diye çıkacak. Adı Türkiye’yi kucaklayacak ve uluslararası bir organizasyona dönüşecek. Bununla ilgili girişimlerimiz oldu. İnşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.


Bu yılki organizasyonun başarıyla yapılacağına inandığını söyleyen Veysel Eroğlu ise, “Geçen yıl Dünya Motokros Şampiyonası Dünya Federasyon Temsilcisi’nin ifadesine göre harikaydı. Aynı şekilde pistimizde en iyi pist olarak seçildi. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Afyon’un adının dünya televizyonlarında geçmesi en iyi reklamdır. 2019 yılında bu organizasyonu daha geniş destekle Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ve bakanlıkların desteği ile yapmaya hazırlanıyoruz. Valimizin de ifade ettiği gibi bu şampiyonaya hepimizin sahip çıkması gerekiyor. İnşallah bu yılki organizasyondan başarıyla çıkacağız. Çok sayıda etkinliğimiz olacak. 4 büyük yarış, konserler, aktiviteler, çocuk etkinlikleri, motosiklet sergileri gibi farklı etkinlikler var. Örnek bir organizasyon olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliği himayesine aldı. 2 milyar insan Afyon’u takip edecek. Seyirci kapasitesi çok fazla. Dünyaya açılan bir pencere. Afyon bu organizasyonla adını dünyaya duyuracak. Her türlü desteğe hazırım. İlimiz adına hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen ilimizin tüm yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.


Organizasyonun tanıtımının sosyal medya başta olmak üzere her alanda yapılması gerektiğinin altını çizen Vali Tutulmaz, “Bu tür etkinliklere rağbet olması için tanıtıma önem vermemiz gerekiyor. Bunu tanıtmanın birinci yolu basınımızdır. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya ile tanıtım yapmaya başlarsak bir anda yüz binlere, milyonlara ulaşabiliriz. Sosyal medyanın etkin olduğu bu dönemde tanıtımda bunu kullanmamızın faydası var. Ama diğer klasik tanıtım metotlarını da kullanmamız lazım. Tanıtım olmadan başarı elde etmemiz bir yere kadardır. Bu etkinlikte bizim ilimizin tanıtımını sağlayacaktır. Bu yönüyle önemsiyoruz. Bugüne kadar bu etkinliklerin buraya kazandırılıp yürütülmesine kadar emeği geçen sayın bakanımız başta olmak üzere, milletvekillerimize, daha önceki ve şimdiki belediye başkanımıza tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seneki etkinliği himayelerine alarak en büyük katkıyı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah yüz akıyla çıkacağımız bir etkinlik olacaktır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:53
  1. sergi
  2. doğa
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜRGEV Öğrencileri geleceğe hazırlıyor
    1. TÜRGEV Öğrencileri geleceğe hazırlıyor
    2. İSO, "Mahir Eller" projesini Dudullu..
    3. Japonya'dan Kuzey Kore'ye "füze"..
    4. Kaymakam ve belediye başkanından antik..
    5. "Batık uçak" deniz altı turizmini..
    6. DGS sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM DGS..
    7. Sahte içki operasyonu mağduru: "İş..
    8. Adana ve Ankara'da aranan cinayet..
    9. İsmail Kartal: Elimizden gelenin en..
    10. ‘Dört üniversite öğrencisinden birinde..
    11. Rusya bazı Türk vatandaşlarına vizesiz..
    12. Aracının yakıtı biten engelliye polis..
    13. 'Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için..
    14. Ortaca’ya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi..
    15. Marketlerde kadınları taciz eden zanlı..
    16. Türkeli Gençlik Merkezinden yeni..
    17. "Koyu Gülenci" olarak anılan Bilal..
    18. Alaplı Çayı’nda ilk kez yunus balığı..
    19. Adayların en çok merak ettiği konular?
    20. Afyonkarahisar Dünya Motokros..
    21. M3 para arzı arttı
    22. Köylerde kayısı kurutma işlemi başladı
    23. Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye..
    24. Calep Ekuban Trabzonspor kampına..
    25. Beyaz un yerine badem unu kullanmanın..
    26. Yeşilboğaz: “Ülkemiz, kadın ve çocuk..
    27. Başkan Erdoğan, Rüştü Cirit ile görüştü
    28. Başkan Geylani, TRT GAP Radyosuna..
    29. Başbakan Tatar, Hatay Valisi Doğan ve..
    30. Başkent Zonguldaklılar Derneği KYK’ da
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı