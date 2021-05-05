Afyonkarahisar Dinar’da 24 adet tarla ihaleyle satılacak
Dinar Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarlarını ilanla duyurduğu, mülkiyeti Hazineye ait 24 adet taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre ihaleler; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ‘Açık Teklif Usulü’ ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Hükümet Konağı Binası 1. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda 20.05.2021 tarih ve saat 10:30’da yapılacak.
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