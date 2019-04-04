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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kimdir?

Afyonkarahisar'da kesin olmayan sonuçlara göre, Afyonkarahisar belediye başkanlığını Ak Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı. Mehmet Zeybek daha önce AK Parti Afyonkarahisar il başkanlığı da yapmıştı. Peki, Mehmet Zeybek kimdir? Mehmet Zeybek kaç yaşında? Mehmet Zeybek nereli? Mehmet Zeybek hangi görevlerde bulundu?

04 Nisan 2019 Perşembe 10:59
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kimdir?

Afyonkarahisar'da kesin olmayan sonuçlara göre, Afyonkarahisar belediye başkanlığını Ak Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı. Mehmet Zeybek daha önce AK Parti Afyonkarahisar il başkanlığı da yapmıştı. Peki, Mehmet Zeybek kimdir? Mehmet Zeybek kaç yaşında? Mehmet Zeybek nereli? Mehmet Zeybek hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Zeybek kimdir?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabasında bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesinden 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu. 

Üniversiteye girişte Meslek Liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesini tamamladı. 1976 yılında girdiği Üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu.

Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle iştigal etti. Halen kendime ait inşaat şirketinde Yap-Sat işleriyle uğraşıyor. Gerek lise gerekse üniversite hayatında MTTB üyesi olarak çalıştı. Mehmet Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AK Parti İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu tarafa da İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktaydı. 09.05.2009 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı oldu.

Mehmet Zeybek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:59
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