Afyonkarahisar AK Parti’den sevgi yürüyüşü AK Parti Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler öncesi ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenledi.

AK Parti Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı 31 Mart Yerel Seçimler öncesi ‘Sevgi Yürüyüşü’ düzenledi.

Yeşilyol Caddesi üzerinde bulunan Seçim Koordinasyon Ofisi önünden başlayan yürüyüş Anıt Park önüne kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen partililer “Zeybek Başkan” diye slogan attı. Yürüyüşe katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı. Yürüyüş boyunca Mehter takımı da partililere öncülük etti.

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