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Aktüel Afyon’da öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
Aktüel

Afyon’da öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-22 12:51:00 -
Afyon’da öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 16-20 Ekim haftasında Ortaokul ve Anasınıfı öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

16-20 Ekim aralığında AFAD görevlileri tarafından kentte bulunan Sülümenli İmam Hatip Ortaokulu, Asım Kocabıyık Anaokulu ve Fadime Derviş Uyar Anaokulu’nda öğrencilere deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı, deprem öncesi deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi.

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