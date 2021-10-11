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Yerel Afyon'da öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yerel

Afyon'da öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 10:49:00 - 2021-10-11 11:12:43
Afyon'da öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​​​

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