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Afyon'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı kazada aynı aileden bir bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
Afyon'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresindeki Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında Feyzullah Soyeşik'in kullandığı 38 TZ 185 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak alev aldı.

Araçta bulunan 1 yaşındaki Almina Soyeşik, camdan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü, Mürüvvet Mutlu ve Kaan Çınar Soyeşik, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki yangın, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Bebeğin cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
  1. Antalya
  2. Afyon
  3. trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar

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