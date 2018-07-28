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Afyon'da arazi kavgası can aldı!

Afyonkarahisar'da iki grup arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:32
Afyon'da arazi kavgası can aldı!

Alınan bilgiye göre, merkez Yenice Mahallesi'nde Serkan Y. (38) ve Kudret Y. (32) ile Sait T. (32),  Sefa Y. (33) ve Deniz Y. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Kudret Y, Serkan Y. ile Yiğit Y. (8) tabancayla vurularak yaralandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ASBÜ) Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kudret Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serkan Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Kavgayla ilgili Sait T, Sefa Y. ve Deniz Y. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:32
  1. Afyon
  2. Arazi kavgası
  3. cinayet
  4. ölü ve yaralılar

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