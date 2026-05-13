Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'yi geçtiğini anlattı

AK Parti’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için vatandaşlar belediye önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulundu. AK Parti teşkilat mensuplarının ve milletvekillerinin de katıldığı törende vatandaşlara seslenen Başkan Köksal, şunları söyledi: "Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş bu memleketin derdi ile dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğunu gibi bu günde tek sevdamın Afyon olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum."

"Afyonkarahisarımıza daha güçlü hizmet getirebilmek için, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğunu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık. İnşallah bundan sonrada başta kentsel dönüşüm olmak üzere alt yapıdan, ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar bir çok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi’nde hizmet etmeye devam edeceğim."

Köksal ardından partisinin milletvekillerini ve il başkanını makamında konuk etti.