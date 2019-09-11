Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü’nün acı günü Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü’nün annesi Behiye Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü’nün annesi Behiye Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Ünlü’nün ve 2014 yerel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan emekli Albay Semih Ünlü’nün annesi Behiye Ünlü (84), Gaziantep’te solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde vefat eden Ünlü, İslahiye Merkez Cami’de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Behiye Ünlü, dualarla İslahiye Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine bazı belediye başkanları, Behiye Ünlü’nün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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