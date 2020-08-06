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Spor

Afyon Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Evaldas Kairys'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:51:54 -
Afyon Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Evaldas Kairys'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, Litvanyalı Evaldas Kairys'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımı'mız, 2019-2020 sezonunda Litvanya'da Lietuvos Rytas forması giyen Evaldas Kairys'i kadrosuna katmıştır. Kairys'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Pivot mevkisinde görev alan Kairys'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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