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Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sampo Japan: 79-82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:40
Afyon Belediyespor-Beşiktaş Sampo Japan: 79-82

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Altan Erol 18, Calloway 6, Carter 2, Culpepper 25, Hagins 15, Kerem Gülmez 2, Cevher Özer 3, Dorukhan Engindeniz

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Erkan Veyseloğlu 11, Alexander, Can Maxim Mutaf 3, Buva 21, Samet Geyik 3, Burak Can Yıldızlı 8, Gibson 21, Kenan Sipahi 8

1. Periyot: 22-17

Devre: 45-35

3. Periyot: 61-62

Diskalifiye: 16.36 Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)

5 faulle çıkan: 39.21 Zelionis (Afyon Belediyespor)

 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Erkan Veyseloğlu ve Samet Geyik ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikayı 11-9 üstün geçti. İlerleyen dakikalarda Erol Altan- Hagins ikilisinin bulduğu sayılarla oyunda etkili olan Afyon Belediyespor, farkı kapatarak ilk periyodu 22-17 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip, Hagins ve Culpepper'in skorer oyunuyla soyunma odasına 10 sayılık farkla gitti: 45-35

Çekişmenin yaşandığı ikinci yarıda Gibson, Buva ve Erkan Veyseloğlu’yla bulduğu sayılarla, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 3. periyodu 62-61 önde geçti.

Afyon Belediyespor, 37. dakikada Altan Erol'un basketiyle skoru 73-72 lehine çevirdi. Kenan Sipahi'nin basketiyle 38. dakikada 74-73 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü son dakikaya taşıdı. Maçın bitimine 10 saniye kala siyah-beyazlı takım, Gibson'ın sayılarıyla skoru 82-79'a taşıdı. Afyon Belediyespor, Culpepper ve Calloway'ın üst üste iki üç sayılık atışında basketi bulamayınca Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 82-79 galip ayrıldı.

Afyon Belediyespor’da 25 sayı üreten Culpepper maçın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Sampo Japan’da ise, Gibson ile Buva 21'er sayıyla oynadı.

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:40
  1. Afyon Belediyespor
  2. Beşiktaş Sampo Japan
  3. Tahincioğlu Basketbol Sper Ligi

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