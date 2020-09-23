Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta maçı Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendi
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Galatasaray HDI Sigorta arasında Afyonkarahisar'da bugün oynanması gereken maçın, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendiği bildirildi.
Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00'da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta maçının, Afyon Belediye Yüntaş takımındaki Kovid-19 pozitif vakaları nedeniyle tehir edildiği kaydedildi.