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Sağlık Aft nasıl geçer? Ağızdaki yara nasıl geçer?
Sağlık

Aft nasıl geçer? Ağızdaki yara nasıl geçer?

Aft bitkisel tedavi | Ağız içerisinde çıkan yaşam kalitesini düşüren, yemek yemeği güçleştiren aftlardan kurtulmak isteyenler hangi yöntemleri denemeleri gerektiğini merak ediyor. Peki, aft nedir? | Aft neden çıkar? | Aft neyin belirtisi? | Aft için ilaç var mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:28:00 -
Aft nasıl geçer? Ağızdaki yara nasıl geçer?

Aft nedir? Ağız içerisinde çıkan beyaz ve can yakan lekelerden pek çok kişi şikayetçi oluyor. Peki, aft nasıl geçer? | Aft için hangi bitkisel tedavi yolları kullanılır?

Aft nedir?

Pek çok kişi aftın ne olduğunu merak ediyor. Aft ya da bir başka deyişle aftöz ülser, ortası beyaz kenarları kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir. Ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde görülür ve kişinin yemek yemesini, bir şeyler içmesini olanaksız hale getirir.

Aft neden çıkar? | Aft tehlikeli mi?

Sert ve yanlış diş temizliği

Çölyak hastalığı

Behçet hastalığı

Bağışık sisteminin zayıf olması

Yanak ya da dil ısırma alışkanlığı

C vitamini eksikliği

D vitamini eksikliği

Demir eksikliği

B12 eksikliği

Folik asit eksikliği

Hormonel bozukluklar

Sigara kullanımı

Kullanılan ilaçların yan etkisi

Aft nasıl geçer? | Aft tedavisi

Sık sık tekrarlayan aft sorunu yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir hekime danışmanız önemli olacaktır. Af yani ağıziçi yaraları için Dermatoloji – Cildiye bölümünden randevu almanız gerekiyor. Aft için genelde ojeye benzer bir ilaç veriliyor. Bu ilaç fırçayla afların üzerine sürülüyor. Ayrıca bitkisel yollarla da aft sancılarını hafifletmeniz mümkün.

Bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumak ekleyip karıştırın. Bu karışım ile ağzınızı çalkalayın. Sumak hem ağrıyı azaltır hem de ağız içindeki virüsleri temizler.

Miskav kullanarak diş etlerinizi rahatlatabilirsiniz.

Bir miktar su ile karbonatı macun kıvamına getirin. Bu karışımı aftların üzerine sürebilirsiniz.

Ayrıca aftlar iyileşene kadar sıcak içeceklerden ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmanız aftların iyileşmesini hızlandırır.

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